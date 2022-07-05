МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рубль усиленно снижается к евро во вторник: европейская поднималась ровно до 63 рублей впервые с 10 июня, следует из динамики торгов на Московской бирже. Минсельхоз отчитался об экспорте зерна в текущем сельскохозяйственном году

Курс евро расчетами "завтра" к 14.22 мск рос на 4,87 рубля (примерно на 8%), до 62,62 рубля. Минутами ранее евро поднимался ровно до 63 рублей.

Также растет и доллар, до 61,05 рубля.