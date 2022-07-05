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2022
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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 63 рублей
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Рубль усиленно снижается к евро во вторник: европейская поднималась ровно до 63 рублей впервые с 10 июня, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс евро расчетами... ПРАЙМ, 05.07.2022
валюта, рынки, новости, евро, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рубль усиленно снижается к евро во вторник: европейская поднималась ровно до 63 рублей впервые с 10 июня, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс евро расчетами "завтра" к 14.22 мск рос на 4,87 рубля (примерно на 8%), до 62,62 рубля. Минутами ранее евро поднимался ровно до 63 рублей.
Также растет и доллар, до 61,05 рубля.