АНКАРА, 5 июл — ПРАЙМ. Доллар показывает стремительный рост к турецкой лире во вторник, превысив отметку 17, следуют данные торгов. Курс евро к доллару упал до минимума с 2002 года

Институт статистики страны сообщил в понедельник, что годовая инфляция в Турции по итогам июня ускорилась до 78,62% с 73,5% в мае. Группа исследования инфляции (ENAG), созданная учеными и экономистами, также рассчитала рост потребительских цен в июне: по ее данным, годовая инфляция ускорилась до 175,55% со 160,76% месяцем ранее.

Утром во вторник доллар начал рост с отметки 16,95 лиры, а сейчас торгуется на уровне 17,02 рост (1,10). Евро торгуется на уровне 17,51 (-0,09).

В прошлом году после нескольких снижений ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.

Центробанк Турции в этом году держит ставку неизменной на уровне 14%. а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир.