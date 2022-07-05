МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару во вторник вечером падает на 1,6% и опускается ниже 1,19 доллара впервые с конца марта 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Нефть Brent опустилась ниже 105 долларов за баррель впервые с 12 мая

По состоянию на 18.37 мск курс фунта к доллару падал на 1,56% — до 1,1916 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,2105 доллара. Минутами ранее показатель опускался ниже 1,19 доллара впервые с 26 марта 2020 года.

Во вторник на валютном рынке наблюдается массовый отказ от риска, вызванный опасениями энергетического кризиса. Норвежская Equinor приостановила добычу на ряде месторождений из-за забастовок, а "Северный поток" вскоре остановится на плановые профилактические работы. Кроме того, поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" в восточном направлении из Германии в Польшу остановлены на 2 дня в связи с плановыми ремонтными работами.

Стремительно растущие цены на энергетику являются основным источником ускорения инфляции в мире. Это вынуждает центробанки ужесточать курс их монетарной политики, что негативно отражается на состоянии экономики.

Как сказала агентству Франс Пресс аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta), доллар укрепляется к другим валютам по мере того как инвесторы рассчитывают на "агрессивное" повышение ставок Федеральной резервной системы США для сдерживания инфляции.