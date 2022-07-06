МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов на Московской бирже резко теряет в стоимости: евро подскакивал выше 66 рублей впервые с 3 июня, доллар поднимался до 64,95 рубля впервые с 30 мая, следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.20 мск растет на 2,66 рубля, до 63,91 рубля (уже поднимался до 64,95 рубля), евро — на 2,21 рубля, до 65,81 рубля (подскакивал до 66,65 рубля).