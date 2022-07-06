МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Евро перешел днем к снижению против рубля и опустился в район 63 рублей, доллар растерял большую часть утреннего роста, следует из данных Московской биржи. В Минпромторге предостерегли от "оголтелой борьбы" против сильного рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.28 мск повышался на 48 копеек — до 61,63 рубля, евро — снижался на 55 копеек, до 63,05 рубля.

Ранее в среду доллар максимально поднимался до 64,95 рубля (максимум с 30 мая), евро – до 66,65 рубля (тоже с 30 мая).