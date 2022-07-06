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2022
https://1prime.ru/Forex/20220706/837397334.html
Курс евро перешел к снижению против рубля
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Евро перешел днем к снижению против рубля и опустился в район 63 рублей, доллар растерял большую часть утреннего роста, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 06.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Евро перешел днем к снижению против рубля и опустился в район 63 рублей, доллар растерял большую часть утреннего роста, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.28 мск повышался на 48 копеек — до 61,63 рубля, евро — снижался на 55 копеек, до 63,05 рубля.
Ранее в среду доллар максимально поднимался до 64,95 рубля (максимум с 30 мая), евро – до 66,65 рубля (тоже с 30 мая).