МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов резко ускорил рост к доллару до 0,4% на сообщениях СМИ о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подаст в отставку, свидетельствуют данные торгов. СМИ: Джонсон подает в отставку с поста британского премьера

По состоянию на 11.30 мск курс фунта растет к доллару на 0,37% — до 1,1974 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,193 доллара.

Утром фунт торговался в районе 1,194 доллара. Затем корреспондент британского телеканала ITV заявил, что Джонсон подаст в отставку. После этих сообщений фунт резко подскочил до 1,1995 доллара.

Курс фунта падал к доллару два дня подряд, потеряв около 1,4% стоимости и достигнув минимума в 1,1875 впервые с марта 2020 года.

За двое прошедших суток из-за недоверия к премьеру свои посты покинули более 50 сотрудников правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.

Ранее бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".

В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год.