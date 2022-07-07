МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Рубль в четверг умеренно прибавляет против доллара и евро, корректируясь после четырех сессий ощутимого ослабления, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Попытки рынка нефти закрепиться на психологически значимом уровне 100 долларов за баррель сорта Brent поддерживают курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.15 мск снижался на 77 копеек, до 62,58 рубля, евро — на 1,02 рубля, до 63,75 рубля.

Курс юаня расчетами "завтра" к 16.15 мск снижался на 27 копеек, китайская валюта опускалась до 9,48 рубля, а объем торгов равнялся 26,8 миллиарда рублей против 38,8 миллиарда по евро и 77,2 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Участники российского валютного рынка в четверг пытаются корректировать предыдущее ощутимое падение рубля, отмечавшееся в течение нескольких ней, тем более у спекулянтов накопилась прибыль, которую можно зафиксировать. Аналитик предсказал, когда доллар снова будет по 70 рублей

Так, в среду утром доллар и евро обновили максимумы с 30 мая — 64,95 рубля и 66,65 рубля соответственно. При этом доллар максимально подскакивал за торговые сессии с пятницы по среду включительно на 13,5 рубля, евро – на 12,96 рубля — к указанным выше уровням.

Российская валюта перешла к консолидации в умеренном плюсе, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Мировые рынки и котировки нефти после утреннего снижения также стали консолидироваться. Инвесторы взяли паузу, пытаясь найти драйверы для продолжения восходящей коррекции или новой волны снижения", — добавляет он.

Стоимость нефти пытается стабилизироваться на психологически значимом уровне 100 долларов за баррель сорта Brent и прибавляет днем 2,8% до 103,5 доллара.

На рынке нефти в четверг днем наблюдается коррекционная динамика после двухдневного падения. Нефть марки Brent за два предыдущих дня провалилась на 11,47%, марки WTI — на 10,84%. Такой динамике способствовали опасения возникновения глобальной рецессии в свете повышения ставок мировыми центробанками.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,1%, ниже 107 пунктов после обновления накануне максимума с декабря 2002 года. Это поддерживает коррекцию вверх рынка нефти и рисковых активов.

Ценовой индекс Мосбиржи гособлигаций поднимается на 0,4%, сигнализируя о спросе на рублевые активы.

В итоге доллар снижается к рублю на 1,2%, евро – на 1,5%. Рублевая цена нефти составляет около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Сейчас основополагающим фактором для динамики рубля остаются ожидания относительно действий со стороны правительства РФ (в плане валютных интервенций), считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В отсутствии их анонса курс в четверг, вероятно, закончит торги вблизи уровня 62,5-63,5 рубля за доллар", — оценивает он. В Минпромторге предостерегли от "оголтелой борьбы" против сильного рубля

Ранее импульсивное ослабление рубля было связано с эмоциональными покупками валюты, помимо возросшей активности импортеров, поэтому, вероятно, такой спрос не будет постоянным, и возможно некоторое укрепление рубля в краткосрочной перспективе, рассчитывает Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

"Но основным сдерживающим фактором будет выступать обеспокоенность тем, что Минфин может начать валютные интервенции", — добавляет он.

Возможно, сейчас курс нашел равновесный диапазон (61–65 рублей за доллар), по крайней мере на краткосрочном горизонте, рассчитывает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Однако волатильность остается большой даже для высоко рискованных валют, поэтому выбить рубль из равновесия способен даже не самый сильный драйвер или очередная атака покупателей или продавцов валюты. Важную роль в дальнейшей динамике рублевых активов и нефти будет играть еженедельная отраслевая статистика Минэнерго США по запасам и добыче нефти в стране", — добавляет он.