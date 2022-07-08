МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара поднимается к евро и снижается к иене в конце рабочей недели, рынки ожидают важную статистику по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. Экономист объяснил, почему пока не стоит продавать доллары

По состоянию на 7.50 мск курс евро к доллару снижался до 1,0151 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0159 доллара, курс доллара к иене опускался до 135,53 иены со 135,98 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос 0,01%, до 107,14 пункта.

Позднее в ходе торгов министерство труда США опубликует данные по безработице в стране в июне. Аналитики полагают, что уровень безработицы в отчетном месяце остался на отметке мая в 3,6%, а вот рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики оценивается в 268 тысяч после увеличения на 390 тысяч месяцем ранее.

Безработица, наряду с инфляцией и ВВП, является одним из важнейших показателей для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решения о ставке. Слабые макроэкономические показатели могут ослабить ожидания по ее повышению. Регулятор уже трижды увеличивал ставку с начала года: в марте, мае и июне — на 25 базисных пунктов, 50 базисных пунктов и 75 базисных пунктов соответственно. По данным CME Group, почти 94% аналитиков полагают, что по итогам июльского заседания учетная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.

Евро при этом остается под давлением продолжающегося энергетического кризиса, угрожающего экономике Европы. Рост цен на газ привел к рекордной инфляции в еврозоне, и Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен повысить свои ключевые ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании совета управляющих. Мировые центробанки также склонны к повышению ставок для борьбы с инфляцией, что в то же время усиливает опасения по поводу возможной рецессии.