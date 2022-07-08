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2022
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Рубль растет против доллара и евро в начале торгов
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Рубль в пятницу утром продолжает расти второй день подряд: доллар торгуется около 61,7 рубля, евро — около 63 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 08.07.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рубль в пятницу утром продолжает расти второй день подряд: доллар торгуется около 61,7 рубля, евро — около 63 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 26 копеек, до 61,69 рубля, евро — на 57 копеек, до 63,03 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" в четверг снизился на 1,4 рубля, до 61,95 рубля, евро — на 1,17 рубля, до 63,6 рубля.