Евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с конца 2002 года
Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Евро продолжает дешеветь к доллару, в пятницу утром курс евро к доллару опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.44 мск курс евро к доллару снижался до 1,0081 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0159 доллара. Курс доллара к иене опускался до 135,86 иены со 135,98 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос 0,33%, до 107,49 пункта.
Давление на евро оказывают опасения вокруг экономики региона на фоне продолжающегося энергетического кризиса и ожиданий по повышению ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) на июльском заседании.
https://1prime.ru/Forex/20220708/837423834.html
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