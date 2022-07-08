МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Евро продолжает дешеветь к доллару, в пятницу утром курс евро к доллару опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов. Экономист объяснил, почему пока не стоит продавать доллары

По состоянию на 10.44 мск курс евро к доллару снижался до 1,0081 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0159 доллара. Курс доллара к иене опускался до 135,86 иены со 135,98 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос 0,33%, до 107,49 пункта.

Давление на евро оказывают опасения вокруг экономики региона на фоне продолжающегося энергетического кризиса и ожиданий по повышению ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) на июльском заседании.