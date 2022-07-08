МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Курс иены укрепился к доллару в пятницу на росте спроса на активы-убежища после новостей о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, свидетельствуют данные торгов. Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Абэ

По состоянию на 13.32 мск курс евро к доллару снижался до 1,0139 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0159 доллара. Курс доллара к иене опускался до 135,93 иены со 135,98 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос 0,18%, до 107,32 пункта.

Абэ скончался после нападения в японском городе Нара во время его уличного выступления в пятницу. Сразу после этих сообщений иена подскочила к доллару на 0,5%. Теперь рост стал более спокойным.

Курс евро тем временем опускался к доллару ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года. Давление на европейскую валюту, помимо спроса на безопасные активы, оказали опасения вокруг экономики Европы в условиях продолжающегося энергетического кризиса.

Доллар продолжает укрепляться. Индекс доллара торгуется в районе максимума с 2002 года. Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по безработице в США. Аналитики полагают, что показатель в июне сохранился на уровне мая в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 268 тысяч после увеличения на 390 тысяч.