МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Евро близится к паритету с долларом, в то время как инвесторы оценивают риски, которые несет в себе энергетический кризис, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро на отказе инвесторов от риска

По состоянию на 12.23 мск курс евро к доллару снижался до 1,0116 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0183 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 137 иен со 136,08 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,46%, до 107,5 пункта.

В ходе торгов понедельника евро уже опускался до 1,0106 доллара, но сумел оттолкнуться от этого уровня и чуть укрепиться. Давление на европейскую валюту продолжает оказывать энергетический кризис. С сегодняшнего дня газопровод "Северный поток" остановлен на техническое обслуживание и на рынках усиливаются опасения, что вновь его уже не запустят.

Энергетический кризис в Европе может привести к ускорению инфляции, что в свою очередь провоцирует центробанк на резкое повышение процентных ставок. Такой же политики придерживается и Федрезерв США. По данным CME Group, большинство аналитиков полагают, что по итогам июльского заседания регулятор повысит свою базовую ставку до 2,25-2,5%. При этом ряд экспертов ждут повышения до 2,5-2,75%.

Резкое повышение процентной ставки может привести к рецессии экономики. На этом фоне растет спрос на надежные активы, к которым относится доллар. В частности курс иены падает к доллару уже седьмую торговую сессию подряд.