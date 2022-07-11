МОСКВА, 11 июл — Прайм. Курс евро продолжает опускаться в понедельник, возвращался к самому низкому уровню с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов. Евро близится к паритету с долларом на рисках энергетического кризиса

По состоянию на 13.14 мск курс евро к доллару снижался до 1,0104 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0183 доллара, минутами ранее показатель достигал 1,0096 доллара — уровень ниже 1,01 доллара является самым низким с декабря 2002 года.

Курс доллара к иене увеличивался до 137,07 иены со 136,08 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,65%, до 107,7 пункта.

На курс европейской валюты продолжает влиять энергетический кризис в регионе. С понедельника газопровод "Северный поток" остановлен на техническое обслуживание и на рынках усиливаются опасения, что вновь его уже не запустят.