МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Рубль днем в понедельник перешел к повышению против доллара и усилил рост к евро на фоне слабости европейской валюты на форексе, следует из динамики торгов. Курс рубля слабеет к доллару и укрепляется к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.24 мск снижался на 22 копейки, до 60,7 рубля, евро падал на 1,2 рубля, до 61,35 рубля. Ранее в понедельник доллар максимально поднимался до 61,88 рубля.

Таким образом, доллар уже уступает евро в курсе всего немногим более 50 копеек.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 18 копеек до 9,09 рубля, а объем торгов составлял 24,1 миллиарда рублей против 41,2 миллиарда по евро и 63,4 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ

Участники российского валютного рынка в понедельник продолжают корректировать ощутимое ослабление рубля, отмечавшееся в течение первой половины прошлой недели и обусловившее общее его недельное падение.

При этом свой вклад в динамику вносит ослабление евро на форексе в направлении паритета с долларом. Причин для этого несколько – во-первых, в борьбе с рекордно высокой инфляцией ФРС США перешла от слов к действиям раньше ЕЦБ, уже трижды подняв базовую ставку, в то время как ЕЦБ планирует приступить к повышению только в этом месяце, рассуждает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал".

"Во-вторых, один из главных факторов поддержки евро – профицит по торговому счету еврозоны – впервые за долгие годы пропал: виной тому рекордно высокие цены на энергоресурсы, в частности на газ, что привело к резкому росту стоимости импорта для европейских стран. Более того, столь сильный и продолжительный торговый дефицит в еврозоне зафиксирован впервые с момента создания зоны евро", — добавляет он.

При этом стоимость нефти после широких колебаний прошлой недели (98,5-114,75 доллара) сохраняет неустойчивость и теряет днем 1,2% до 105,7 доллара за баррель сорта Brent, что сдерживает курс рубля. Трейдеры полагают, что "ястребиная" монетарная политика большинства мировых финансовых регуляторов, направленная на сдерживание инфляции, ударит по глобальной экономике. Это ослабит спрос на углеводородное топливо.

Вместе с тем, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,9% — до 108 пунктов, обновляя максимумы с октября 2002 года. Это поддерживает давление на рисковые активы и также сдерживает укрепление рубля.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,35%, евро – на 1,9%. Рублевая цена нефти составляет около 6,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На начавшейся неделе инвесторы продолжат ждать новостей от правительства по поводу мер в отношении валютной ситуации, и до их появления курс будет находиться в диапазоне 59,5-62,5 рубля за доллар, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

После ослабления на прошлой неделе говорить о начале устойчивого тренда падения рубля рано, и в июле курс может вернуться к 55 рублям за доллар, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Впереди квартальные налоги и выплачиваемые дивиденды (повышающие спрос на рубли), также сомневаемся, что восстановление импорта и снижение экспорта настолько значимы в июле, чтобы сильно сказаться на рубле", — добавляет он.