МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару продолжает снижаться по отношению к доллару и находится на минимальном с декабря 2002 года уровне, свидетельствуют данные торгов. Министры финансов еврозоны ожидают ухудшения состояния экономики

По состоянию на 19.59 мск курс евро к доллару снижался до 1,0066 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0183 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 137,41 иены со 136,08 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,95%, до 108,03 пункта.

Европейская валюта в понедельник вечером продолжает находится под давлением к американской. В ходе торгов дня евро достигал к доллару минимального с декабря 2002 года уровня. Такая динамика объясняется более агрессивной политикой Федеральной резервной системы США и опасениями за экономические перспективы еврозоны в связи с антироссийскими санкциями.

Валютные трейдеры в среду будут ждать статданных по инфляции в Германии. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране в июне, по окончательной оценке, замедлилась до 7,6% с 7,9% месяцем ранее.