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2022
https://1prime.ru/Forex/20220712/837461696.html
Курс евро упал ниже 58 рублей впервые с пятого июля
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Рубль днем усиливает рост: доллар и евро опустились ниже уровня 58 рублей, оба — впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 14.40 мск... ПРАЙМ, 12.07.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль днем усиливает рост: доллар и евро опустились ниже уровня 58 рублей, оба — впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.40 мск падал на 97 копеек, до 57,93 рубля, евро — на 1,24 рубля, до 57,99 рубля.