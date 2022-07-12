МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль днем усиливает рост: доллар и евро опустились ниже уровня 58 рублей, оба — впервые с 5 июля, следует из данных Московской биржи. Евро сравнялся с долларом впервые с декабря 2002 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.40 мск падал на 97 копеек, до 57,93 рубля, евро — на 1,24 рубля, до 57,99 рубля.