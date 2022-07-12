МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль несколько ослаб во вторник: курс доллара поднялся до 58,94 рубля, евро — до 59,46 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро немного вырос после падения почти до уровня паритета с долларом

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) поднялся на 4 копейки, до 58,94 рубля, евро — на 23 копейки, до 59,46 рубля.