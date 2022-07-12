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2022
https://1prime.ru/Forex/20220712/837465731.html
Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 58,94 рубля
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Рубль несколько ослаб во вторник: курс доллара поднялся до 58,94 рубля, евро — до 59,46 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к... ПРАЙМ, 12.07.2022
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль несколько ослаб во вторник: курс доллара поднялся до 58,94 рубля, евро — до 59,46 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) поднялся на 4 копейки, до 58,94 рубля, евро — на 23 копейки, до 59,46 рубля.