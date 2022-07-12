МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль во вторник продолжал расти против доллара и евро четвертый торговый день подряд, игнорируя словесные интервенции министра финансов Антона Силуанова о проблемах крепкого рубля, однако к вечеру все же ушел в легкий минус на фоне провалившейся ниже 100 долларов стоимости нефти. Евро немного вырос после падения почти до уровня паритета с долларом

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) поднялся на 4 копейки, до 58,94 рубля, евро — на 23 копейки, до 59,46 рубля.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом снизился на 6 копеек до 8,84 рубля, а объем торгов составил 30 миллиардов рублей против 60,3 миллиарда по евро и 119,8 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ

Участники российского валютного рынка во вторник продолжали корректировать ощутимое ослабление рубля, отмечавшееся в течение первой половины прошлой недели и обусловившее общее его недельное падение. Фундаментальные факторы в виде превышения экспорта над импортом продолжали толкать рубль вверх, несмотря на очередные словесные интервенции финансовых властей.

Так, министр финансов Антон Силуанов заявил, что укрепление доллара на один рубль стоит годовому бюджету РФ около 130 миллиардов рублей (крепче рубль – меньше доходов), поэтому нужна система предсказуемого курсообразования в рамках бюджетного правила. Он отметил, что не считает доллар по 50 рублей новой реальностью.

Излишнее укрепление рубля является темой для особого внимания правительства и Центробанка, и этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня, прокомментировал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Однако к вечеру рынок нефти предпринял еще одну попытку уйти ниже психологически значимого уровня 100 долларов за баррель марки Brent и падал на 6,7%, до 99,9 доллара. Давление приходит от опасений по поводу рецессии, усиливающихся в связи с новой волной заболеваемости COVID-19 в КНР, а также ожиданий повышения ставки ФРС на июльском заседании

В итоге доллар поднялся к рублю в пределах 0,1%, евро – на 0,4%. Рублевая цена нефти составляет около 5,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Возобновившийся рост рубля с конца прошлой недели будет поддержан предстоящими налоговыми и дивидендными выплатами в условиях всё ещё сильного текущего счета и отсутствия конкретики по валютным интервенциям (утреннее интервью главы Минфина Силуанова этот вопрос не прояснило), считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-Инвест".

"Курс способен вернуться к отметке 55 рублей, и при паритете или более низком курсе евро-доллар котировки евро к рублю могут оставаться под дополнительным давлением. Точно сказать, когда пара евро-доллар развернётся, но в обозримой перспективе текущая диспозиция сохранится", — отмечает он.

На горизонте полугода факторов, которые могли бы принципиально укрепить евро, пока что не просматривается, оценивает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. "Но на горизонтах год и более разумно было бы ожидать отката пары евро-доллар ближе к более привычным 1,08-1,12. Этот прогноз строится на том, что к этому моменту разница в жесткости денежно-кредитной политики и экономических перспективах может вновь начать сжиматься", — поясняет он.

Судя по оценкам ЦБ РФ, импорт быстро восстанавливается, считает главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин. Он составил 22% от ВВП в первом квартале (в норме он должен быть около 21% по году), и ближе к 12-13% во втором квартале (рекордно низкое значение), отмечает эксперт.

"Даже в июне импорт не превышал 17% ВВП, что показывает дальнейший потенциал для его роста до 21%. После достижения импортом отметки в 21% ВВП помесячное сальдо счета текущих операций обратится в ноль при курсе 51 рубль за доллар. Откуда следует единственный вывод: тренд на укрепление рубля завершается, и курс ниже 50 рублей представляется хорошей возможностью для конвертации рублей в иностранные валюты (не обязательно именно в доллары, поскольку хранить доллары становится разумно теперь только за рубежом)", — резюмирует он.