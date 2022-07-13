МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Рубль в среду утром торгуется в негативной зоне: слабеет к доллару и к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск рос на 15 копеек, до 59,09 рубля, евро — на 7 копеек, до 59,54 рубля.