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2022
https://1prime.ru/Forex/20220713/837468893.html
Курс рубля снижается против доллара и евро
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Рубль в среду утром торгуется в негативной зоне: слабеет к доллару и к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск рос на 15 копеек, до... ПРАЙМ, 13.07.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Рубль в среду утром торгуется в негативной зоне: слабеет к доллару и к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск рос на 15 копеек, до 59,09 рубля, евро — на 7 копеек, до 59,54 рубля.