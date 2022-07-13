МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем стабилен к евро и растет к иене перед публикацией данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Найдена главная ошибка в прогнозе курса рубля

По состоянию на 12.34 мск курс евро к доллару оставался на уровне прошлого закрытия в 1,0036 доллара, курс доллара к иене рос до 137,12 иены со 136,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,09%, до 108,17 пункта.

Позднее будут опубликованы данные об инфляции в США, которая, согласно прогнозам, по итогам июня ускорилась до 8,8% с 8,6%.

Статистика окажет большое влияние на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США по ужесточению монетарной политики. По данным CME Group, 88,2% аналитиков ждут повышения ставки регулятора на 75 базисных пунктов, 11,8% — на 1 процентный пункт.

"Рынки находятся в напряжении в преддверии данных об американской инфляции, которые окажут большое влияние на планы ФРС по повышению ставки", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика Exinity Group Ханя Таня (Han Tan).