МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Рубль поднялся в среду: курс доллара снизился до 58,27 рубля, евро — до 59,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Названа реальная опасность "умопомрачительных темпов роста" доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 67 копеек, до 58,27 рубля, евро — на 36 копеек, до 59,1 рубля.