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2022
https://1prime.ru/Forex/20220713/837477589.html
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 58,27 рубля
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Рубль поднялся в среду: курс доллара снизился до 58,27 рубля, евро — до 59,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию)... ПРАЙМ, 13.07.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Рубль поднялся в среду: курс доллара снизился до 58,27 рубля, евро — до 59,1 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 67 копеек, до 58,27 рубля, евро — на 36 копеек, до 59,1 рубля.