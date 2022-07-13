МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к снижению к евро на фоне данных о рекордной инфляции в США, при этом днем американская валюта впервые с 2002 года стала дороже европейской, свидетельствуют данные торгов. Аналитики не исключают более резкое повышение ключевой ставки в США

По состоянию на 19.23 мск курс евро к доллару рос до 1,0091 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0036 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 137,25 иены со 136,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 107,76 пункта.

В среду вечером американская валюта перешла к снижению по отношению к европейской после того, как часами ранее доллар стал дороже евро впервые с 2002 года. Такой динамике способствовали ожидания более агрессивного повышения учетной ставки Федрезервом США.

Аналитики теперь склоняются к тому, что регулятор может повысить учетную ставку до 2,75% годовых по итогам июльского заседания. Таким ожиданиям способствовали данные по годовой инфляции в США, которая по итогам июня ускорилась до максимума с ноября 1981 года — 9,1% против 8,6% в мае. Аналитики ожидали ускорения показателя лишь до 8,8%.