МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам растет в четверг утром, трейдеры продолжают отыгрывать данные о рекордной с 1981 года инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в США достигла максимума с 1981 года

По состоянию на 8.10 мск курс евро к доллару снижался до 1,0022 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,006 доллара, курс доллара к иене рос до 138,26 иены со 137,42 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,41%, до 108,4 пункта.

Годовая инфляция в США ускорилась до максимума с ноября 1981 года — 9,1% против 8,6% в мае, в то время как прогнозировалось ускорение показателя лишь до 8,8%. Это изменило ожидания повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США — теперь по данным CME Group, более 80% аналитиков ждут повышения сразу на 100 базисных пунктов.

"Неизменно высокий уровень инфляции увеличивает риск того, что комитет по открытым рынкам ФРС продолжит агрессивно повышать ставки и спровоцирует рецессию. Это становится все более распространенным сценарием на рынке, и опасения рецессии будут продолжать поддерживать доллар", — заявила агентству Блумберг старший экономист Commonwealth Bank of Australia Кристина Клифтон (Kristina Clifton).