МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в пятницу утром коррекционно растет, при этом готовится завершить в минусе третью неделю подряд, свидетельствуют данные торгов. Россиян научили предсказывать курс рубля

По состоянию на 7.57 мск курс евро к доллару рос до 1,0033 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0016 доллара, курс доллара к иене рос до 139 иен со 138,9 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) оставался на уровне прошлого закрытия в 108,54 пункта.

За последнее время евро сильно ослаб к доллару, достиг паритета и даже на краткий период опускался ниже американской валюты. С понедельника евро подешевел на 1,5%, а за две предыдущие недели – на 2,4% и 1,2% соответственно.

Ралли доллара поддерживается ожиданиями по политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее стало известно, что годовая инфляция в стране по итогам июня достигла рекордных с ноября 1981 года 9,1%, из-за чего инвесторы теперь ждут более "ястребиных" настроений от регулятора.

Позднее валютные инвесторы будут оценивать статистику из еврозоны. Ожидается, что дефицит торгового баланса стран валютного блока в мае составил 31,7 миллиарда евро после 32,4 миллиарда в апреле.