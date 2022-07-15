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2022
https://1prime.ru/Forex/20220715/837497299.html
Курс рубля снижается против доллара и евро
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Рубль в начале торгов пятницы умеренно слабеет: доллар поднялся до 58,7 рубля, евро — до 58,78 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17... ПРАЙМ, 15.07.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы умеренно слабеет: доллар поднялся до 58,7 рубля, евро — до 58,78 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск повышался на 40 копеек, до 58,7 рубля, евро — на 3 копейки, до 58,78 рубля, следует из данных Московской биржи.