МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы умеренно слабеет: доллар поднялся до 58,7 рубля, евро — до 58,78 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск повышался на 40 копеек, до 58,7 рубля, евро — на 3 копейки, до 58,78 рубля, следует из данных Московской биржи.