Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании статистики из США
Курс доллара снижается против евро и иены перед публикацией макростатистики по США
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем снижается к евро и иене перед выходом статистики по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.59 мск курс евро к доллару рос до 1,0043 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0016 доллара, курс доллара к иене снижался до 138,75 иены со 138,9 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшился на 0,13%, до 108,4 пункта.
Перед открытием торгов в США станут известны данные по объему промышленного производства и розничным продажам в стране. Аналитики полагают, что промпроизводство в июне выросло на 0,1% к маю, а продажи за прошлый месяц увеличились на 0,8% в месячном выражении.
Затем Мичиганский университет опубликует предварительную оценку индекса потребительских настроений в США в июле, который, согласно прогнозам, упал до 49,9 пункта с 50 пунктов в июне.
https://1prime.ru/Forex/20220715/837500707.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.