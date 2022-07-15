МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем снижается к евро и иене перед выходом статистики по США, свидетельствуют данные торгов. Россиян научили предсказывать курс рубля

По состоянию на 12.59 мск курс евро к доллару рос до 1,0043 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0016 доллара, курс доллара к иене снижался до 138,75 иены со 138,9 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшился на 0,13%, до 108,4 пункта.

Перед открытием торгов в США станут известны данные по объему промышленного производства и розничным продажам в стране. Аналитики полагают, что промпроизводство в июне выросло на 0,1% к маю, а продажи за прошлый месяц увеличились на 0,8% в месячном выражении.

Затем Мичиганский университет опубликует предварительную оценку индекса потребительских настроений в США в июле, который, согласно прогнозам, упал до 49,9 пункта с 50 пунктов в июне.