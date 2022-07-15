МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рубль усиленно растёт к доллару и евро в пятницу: американская валюта опускалась ниже 57 рублей впервые с 5 июля, европейская валюта дешевеет до 57,4 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" к 13.59 мск снижался на 1,17 рубля, до 57,12 рубля, евро — на 1,37 рубля, до 57,37 рубля.