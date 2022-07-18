МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Рубль в понедельник продолжает уверенный рост к доллару и евро на фоне начавшегося налогового периода июля, отмечают эксперты. Эксперт назвал факторы, которые приведут страны Азии и Африки к дефолту

Закрепление рынка нефти выше психологически значимого уровня 100 долларов за баррель марки Brent поддерживает фундаментальные факторы укрепления рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.50 мск падал на 63 копейки, до 56,53 рубля, евро — на 77 копеек, до 57,19 рубля. В понедельник доллар и евро максимально падали до 56,2 рубля и 56,8 рубля соответственно.

Таким образом, рубль почти компенсировал провал первых сессий июля, когда доллар и евро подскакивали до максимумов с конца мая: 64,95 рубля и 66,65 рубля, соответственно.

Курс юаня расчетами "завтра" к 15.52 падал на 19 копеек, до 8,4 рубля, а объем торгов равнялся 23,9 миллиарда рублей против 46 миллиардов по евро и 70,2 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ УВЕРЕННЫЙ РОСТ

Курс российской валюты в понедельник продолжает уверено расти, завершая компенсацию потерь начала июля, когда доллар и евро подскакивали к максимумам с 30 мая, тем самым устанавливая максимумы лета.

Начало налогового периода является одним из главных факторов укрепления рубля. Росту рубля способствует приближение квартального "налогового периода экспортеров", пик платежей которого приходится на следующую неделю, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Эксперты оценивают общие платежи в бюджет в июле в 3,2 триллиона рублей.

При этом большой профицит торгового баланса РФ поддерживается стоимостью нефти, которая удерживается выше ключевого уровня 100 долларов за баррель сорта Brent. Днем она прибавляет 2,6% — до 103,7 доллара.

Рынки следят за новостями, касающимися поставок нефти. Так, власти США накануне высказали мнение о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи, и что ждут от них новых шагов в этом направлении в ближайшие недели. При этом Саудовская Аравия настояла на том, что решения по нефтяной политике будут приниматься в соответствии с рыночными условиями и в рамках ОПЕК+.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США), после обновления в прошлый четверг максимумов с сентября 2002 года выше 109 пунктов, продолжает корректироваться и теряет 0,5%, до 107,5 пункта. Это поддерживает аппетит к риску.

Евро на форексе после недавнего тестирования паритета к доллару также корректируется и прибавляет днем 0,5%, до 1,0135 доллара.

В итоге доллар падает к рублю на 1,2%, евро — на 1,5%. Рублевая цена нефти равняется около 5,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Курс рубля к доллару по-прежнему близок к наиболее высоким значениям за последние годы, а курс валюты США может вновь подойти к отметке 50 рублей в ближайшие дни на фоне предстоящих крупных налоговых и дивидендных выплат от экспортеров, считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

У рубля сейчас сохраняется потенциал к укреплению, и курс к концу недели может опуститься к 55 рублям за доллар в связи с приближающимися налоговым и дивидендным периодами, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

С учетом предстоящих крупных квартальных налоговых платежей и дивидендных выплат ожидается дальнейшее восстановление позиций российской валюты в сторону 55 рублей за доллару, также считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".