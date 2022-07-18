МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, поскольку инвесторы ожидают более мягкого решения по монетарной политике Федрезерва США, свидетельствуют данные торгов. Глава МЭА призвал Европу сократить потребление природного газа

По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0167 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0087 доллара. Курс доллара к иене снижался до 138,18 иены со 138,53 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,86%, до 107,13 пункта.

Американская валюта в понедельник заметно снижается к евро и иене, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США не будет придерживаться крайне жесткой монетарной политики.

Большинство аналитиков, опрошенные порталом CME Group, считают, что регулятор повысит базовую процентную ставку на следующем заседании на 75 базисных пунктов, до 2,25%-2,5% годовых. Лишь 30% экспертов ожидают повышения на 100 базисных пунктов, до 2,5%-2,75% годовых.

Кроме того, трейдеры находятся в ожидании итогов заседания Европейского центробанка, которые будут опубликованы в четверг. Рынки полагают, что регулятор впервые с 2011 года поднимет ключевую ставку — на 25 базисных пунктов с нулевой отметки, на которой она находится с марта 2016 года.