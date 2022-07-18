МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Рубль поднялся в понедельник на налоговых выплатах: курс доллара опустился до 56,34 рубля, евро — до 57,15 рубля, следует из данных Московской биржи. В ЕС заявили о начале финального оформления новых санкций против России

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 83 копейки, до 56,34 рубля, евро — на 81 копейку, до 57,15 рубля.