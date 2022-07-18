2022-07-18T19:13:15+03:00
2022-07-18T19:13:15+03:00
2022-07-18T19:13:15+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220718/837526871.html
Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 56,34 рубля
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https://россиясегодня.рф
. Рубль поднялся в понедельник на налоговых выплатах: курс доллара опустился до 56,34 рубля, евро — до 57,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 18.07.2022
валюта, рынки, новости, доллар, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Рубль поднялся в понедельник на налоговых выплатах: курс доллара опустился до 56,34 рубля, евро — до 57,15 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 83 копейки, до 56,34 рубля, евро — на 81 копейку, до 57,15 рубля.