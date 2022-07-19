МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Рубль днем усиливает рост: доллар ушел ниже 55 рублей – впервые с 4 июля, евро — ниже 56 рублей впервые с 1 июля. Reuters: Евросоюз планирует разрешить разморозку ресурсов российских банков

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.01 мск падал на 1,41 рубля — до 54,93 рубля, евро — на 1,16 рубля, до 55,99 рубля, следует из данных торговой площадки.