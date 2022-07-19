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2022
https://1prime.ru/Forex/20220719/837534825.html
Доллар упал ниже 55 рублей впервые с 4 июля
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Рубль днем усиливает рост: доллар ушел ниже 55 рублей – впервые с 4 июля, евро — ниже 56 рублей впервые с 1 июля. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.01 мск падал на 1,41 рубля... ПРАЙМ, 19.07.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Рубль днем усиливает рост: доллар ушел ниже 55 рублей – впервые с 4 июля, евро — ниже 56 рублей впервые с 1 июля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.01 мск падал на 1,41 рубля — до 54,93 рубля, евро — на 1,16 рубля, до 55,99 рубля, следует из данных торговой площадки.