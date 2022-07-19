МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером снижается по отношению к другим основным мировым валютам на статданных по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск курс евро к доллару рос до 1,0244 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0141 доллара, курс доллара к иене снижался до 137,78 иены со 138,12 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,8%, до 106,51 пункта.

Американская валюта во вторник слабеет на ряде факторов. Во-первых, инвесторы оценивают статданные по США. Так, количество новых домов в стране, строительство которых было начато в июне, снизилось на 2% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,559 миллиона. Аналитики ожидали роста показателя до 1,58 миллиона с первоначального уровня мая в 1,549 миллиона. Показатель мая был пересмотрен до 1,591 миллиона новостроек.

Во-вторых, трейдеры находятся в ожидании итогов заседания Европейского центробанка, которые будут опубликованы в четверг. Теперь многие аналитики полагают, что регулятор поднимет учетную ставку сразу на 50 базисных пунктов.