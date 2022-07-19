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2022
https://1prime.ru/Forex/20220719/837539499.html
Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 55,45 рубля
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Рубль поднялся в вторник на дорогой нефти: курс доллара опустился до 55,45 рубля, евро — до 56,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 19.07.2022
валюта, рынки, новости, доллар, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Рубль поднялся в вторник на дорогой нефти: курс доллара опустился до 55,45 рубля, евро — до 56,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 89 копеек, до 55,45 рубля, евро — на 55 копеек, до 56,6 рубля.
Нефть сорта Brent после краткосрочной коррекции вниз во второй половине дня пошла вверх и повышалась вечером на 0,1% — до 106,4 доллара за баррель.