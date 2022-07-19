МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Рубль поднялся в вторник на дорогой нефти: курс доллара опустился до 55,45 рубля, евро — до 56,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Reuters: поставки газа по "Северному потоку" возобновятся в четверг

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 89 копеек, до 55,45 рубля, евро — на 55 копеек, до 56,6 рубля.

Нефть сорта Brent после краткосрочной коррекции вниз во второй половине дня пошла вверх и повышалась вечером на 0,1% — до 106,4 доллара за баррель.