МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Рубль подорожал в среду, продолжив многодневное укрепление: курс доллара опустился четвертый торговый день подряд — до 55,03 рубля, евро — шестой — до 56,31 рубля, следует из данных Московской биржи. Центробанк смягчил требования для компаний-импортеров и банков-нерезидентов

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 42 копейки, до 55,03 рубля, евро — на 29 копеек, до 56,31 рубля.