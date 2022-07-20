Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 55,03 рубля
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 55,03 рубля, евро - до 56,31 рубля
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Рубль подорожал в среду, продолжив многодневное укрепление: курс доллара опустился четвертый торговый день подряд — до 55,03 рубля, евро — шестой — до 56,31 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 42 копейки, до 55,03 рубля, евро — на 29 копеек, до 56,31 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20220720/837552120.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.