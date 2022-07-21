МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару увеличивается в четверг утром, рынки ожидают повышения ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) на заседании в четверг, свидетельствуют данные торгов. Экономист спрогнозировал сроки начала существенного снижения курса рубля

По состоянию на 8.47 мск курс евро к доллару рос до 1,0224 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0177 доллара, курс доллара к иене снижался до 138,19 иены со 138,2 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 106,74 пункта.

Позднее в четверг состоится очередное заседание ЕЦБ, рынки ожидают, что регулятор впервые с 2011 года примет решение повысить ключевую ставку. Европейский регулятор ранее анонсировал планы повысить ставку на 25 базисных пунктов, а во вторник СМИ сообщили, что ЕЦБ может рассмотреть повышение ставки на 50 базисных пунктов.

Ранее в четверг решение по ставке объявил Банк Японии: он сохранил учетную процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Регулятор также понизил прогноз роста ВВП страны в текущем финансовом году до 2,4%, тогда как в апреле ожидался рост на 2,9%, прогноз инфляции был повышен до 2,3% с 1,9%.

На следующей неделе состоится очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, 67% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 33% аналитиков закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.