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2022
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Курс рубля растет против доллара и евро в начале торгов
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Рубль в начале торгов четверга продолжает укрепление: доллар торгуется ниже 55 рублей, евро — ниже 56 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 21.07.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга продолжает укрепление: доллар торгуется ниже 55 рублей, евро — ниже 56 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижался на 18 копеек — до 54,84 рубля, евро дешевел на 39 копеек, до 55,94 рубля.