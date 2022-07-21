МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга продолжает укрепление: доллар торгуется ниже 55 рублей, евро — ниже 56 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижался на 18 копеек — до 54,84 рубля, евро дешевел на 39 копеек, до 55,94 рубля.