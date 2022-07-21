МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Курс евро упал в четверг перед заседанием Европейского центрального банка, на котором власти готовятся к первому более чем за 10 лет повышению ключевой процентной ставки. Политический кризис в Италии нивелировал облегчение от того факта, что Россия возобновила подачу газа по трубопроводу "Северный поток". Премьер Италии Драги вновь подал прошение об отставке

Позднее в течение сессии трейдеры ждут не только повышения ключевой процентной ставки. ЕЦБ также представит свой "антифрагментационный план" — программу интервенций на рынке облигаций, которая, как он надеется, предотвратит очередной долговой кризис в еврозоне.

Евро накануне вырос до 1,0230 доллара, но в Европе упал до 1,0185 доллара, после того как в Италии коалиция, состоящая из трех партий, в среду отказалась поддерживать правительство Марио Драги.

Тем не менее единая европейская валюта демонстрировала рост в течение недели на фоне ожиданий того, что позднее в четверг ЕЦБ может повысить ставку на 50 базисных пунктов. Кроме того, агентство Reuters сообщило, что трубопровод "Северный поток — 1" вовремя возобновит работу после десятидневного обслуживания.

Компания-оператор сообщила, что подача газа возобновилась в четверг, а регулятор сети в Германии указал, что трубопровод вернулся на уровень до обслуживания, составляющий 40% мощности.

"На рынке в котировках учитывается 50%-ная вероятность повышения ставки ЕЦБ на сегодняшнем заседании на 50 базисных пунктов, поэтому можно представить, что будет реакция, если это произойдет", — говорит Кит Джакс, аналитик Societe Generale.