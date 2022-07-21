МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рубль в четверг увеличил волатильность и в итоге резко ушел вниз на фоне спекуляций о решении ЦБ РФ по ключевой ставке и готовящемуся бюджетному правилу, считают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.32 мск рос на 1,77 рубля, до 56,79 рубля, евро — на 1,27 рубля, до 57,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара в четверг сначала падал до 54,71 рубля – минимума с 4 июля, а затем подскакивал до 58,89 рубля – к максимуму с 15 июля.

Курс юаня расчетами "завтра" рос на 34 копейки, до 8,49 рубля, а объем торгов им составил 51,5 миллиарда рублей против 70,6 миллиарда по евро и 141,1 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ ПОПАЛ В ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

Курс российской валюты в четверг продемонстрировал широкие колебания: от обновления минимума с 4 июля до максимума с прошлой недели. Эксперт объяснил текущее ослабление рубля

В начале торгов рубль резко подешевел – доллар подскакивал до 56,87 рубля против закрытия среды в 55,02 рубля. Однако этот импульс был быстро нивелирован. Он был похож на техническую ошибку, когда на низколиквидном рынке ставится крупная заявка на покупку выше текущих котировок, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"В результате срабатывают автоматические стоп-приказы многих участников рынка, что лишь усиливает такое движение, но затем цены быстро возвращаются примерно к уровням до подачи такой заявки", — поясняет он.

Однако вскоре рубль возобновил снижение, которое быстро набирало обороты. В результате российская валюта обновила недельные минимумы. Каких-либо новостей, способных вызвать столь сильное движение, не наблюдается, отмечают эксперты.

"Вероятно, на фоне неоднократных сигналов правительства о разработке нового бюджетного правила, в рамках которого на нефтегазовые сверхдоходы возобновятся покупки "дружественной" валюты, какой-то крупный участник рынка решил сыграть на опережение. Это запустило цепную реакцию закрытия коротких позиций в иностранной валюте, которых наверняка накопилось много по ходу развития столь устойчивого и сильного тренда по укреплению рубля", — считает Бабин.

Кроме того, с приближением пятничного заседания ЦБ РФ могли активизироваться покупатели валюты, ожидающие более решительного снижения ключевой ставки. Вероятность этого увеличилась благодаря вчерашним данным по инфляции в России в годовом выражении, которая продолжила замедляться. Мягкая монетарная политика обычно является одним из главных факторов ослабления любой национальной валюты, отмечают эксперты. Чего ждать от заседания ЦБ в пятницу?

Дополнительным фактором снижения рубля может выступать планомерное смягчение валютных ограничений. Вчера ЦБ отменил 30%-ный лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам. Регулятор также разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, добавляет Бабин.

Наконец, еще одним негативом для рубля является возобновление снижения котировок сырья и прежде всего нефти. Высокие сырьевые цены обеспечивают России большую экспортную выручку. Это является чуть ли не единственной защитой рублевых активов от высоких геополитических и санкционных рисков, а также нарастающего негативного эффекта от уже введенных санкций, считает Бабин.

В итоге доллар растет к рублю на 3,3%, евро – на 2,3%. Рублевая цена нефти составляет около 5,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу может поддержать временный рост доллара в краткосрочном плане, считает Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

"Ожидаемый диапазон по курсу: 55-58 рублей за доллар. Европейская валюта получает поддержку от роста процентной ставки в еврозоне сразу на 0,5 процентного пункта", — добавляет он.

При этом Андрей Хохрин из компании "Иволга Капитал" указывает на риск обвала доллара и евро на фоне возможных "маржин-коллов". Обрушение рубля в конце февраля – начале марта к историческим минимумам (121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро) заставило многих либо купить валюту, либо захеджировать валютные долги или рублевые позиции, считает он.

"И первое, и второе делалось эмоционально, быстро и в чрезмерных объемах. Однажды на их удержание может перестать хватать рублей. И уже перестает. Заканчивается же неудачное удержание не полностью покрытых позиций маржин-коллами. Так что увидеть минус 10 рублей за доллар за 1-2 сессии нам в ближайшие недели вполне реально. Для желающих купить валюту "на дне" будет неплохая возможность", — резюмирует он.