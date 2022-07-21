МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рубль ослаб в четверг: курс доллара после четырех сессий падения поднялся до 56,65 рубля, евро — после шести вырос до 57,25 рубля, следует из данных Московской биржи. Минфин планирует разместить ОФЗ в сентябре небольшим объемом

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,63 рубля, до 56,65 рубля, евро — на 92 копейки, до 57,25 рубля.