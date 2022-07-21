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2022
https://1prime.ru/Forex/20220721/837564284.html
Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 56,65 рубля
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Рубль ослаб в четверг: курс доллара после четырех сессий падения поднялся до 56,65 рубля, евро — после шести вырос до 57,25 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 21.07.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рубль ослаб в четверг: курс доллара после четырех сессий падения поднялся до 56,65 рубля, евро — после шести вырос до 57,25 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,63 рубля, до 56,65 рубля, евро — на 92 копейки, до 57,25 рубля.