МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в пятницу утром растерял рост четверга, связанный с решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысить ставку, при этом по итогам недели может показать положительную динамику, свидетельствуют данные торгов.

Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия

ЕЦБ повысил базовую ставку впервые с 2011 года

По состоянию на 8.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,0181 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0228 доллара, курс доллара к иене рос до 137,84 иены со 137,37 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 107 пунктов.

В четверг ЕЦБ повысил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым повышением с 2011 года. ЕЦБ также сообщил, что считает уместным дальнейшую нормализацию своих процентных ставок на следующих заседаниях.

Евро подорожал к доллару на 0,5% в четверг на решении регулятора повысить ставку сразу на 50 базисных пунктов, при этом европейская валюта может показать недельный рост после трех недель снижения подряд. За это время евро подорожал на 1%, что может стать самым сильным ростом с мая.

На следующей неделе рынки ожидают заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 70% аналитиков прогнозируют увеличение ставки регулятором на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 30% аналитиков закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.

Также в следующий четверг станет известна первая оценка по динамике ВВП США за второй квартал. Аналитики полагают, что экономика страны во втором квартале выросла на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после снижения на 1,6% в первом квартале.