МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в пятницу утром растерял рост четверга, связанный с решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысить ставку, при этом по итогам недели может показать положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. ЕЦБ повысил базовую ставку впервые с 2011 года

По состоянию на 8.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,0181 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0228 доллара, курс доллара к иене рос до 137,84 иены со 137,37 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 107 пунктов.

В четверг ЕЦБ повысил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым повышением с 2011 года. ЕЦБ также сообщил, что считает уместным дальнейшую нормализацию своих процентных ставок на следующих заседаниях.

Евро подорожал к доллару на 0,5% в четверг на решении регулятора повысить ставку сразу на 50 базисных пунктов, при этом европейская валюта может показать недельный рост после трех недель снижения подряд. За это время евро подорожал на 1%, что может стать самым сильным ростом с мая.

На следующей неделе рынки ожидают заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 70% аналитиков прогнозируют увеличение ставки регулятором на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 30% аналитиков закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.

Также в следующий четверг станет известна первая оценка по динамике ВВП США за второй квартал. Аналитики полагают, что экономика страны во втором квартале выросла на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после снижения на 1,6% в первом квартале.