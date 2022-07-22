МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. В пятницу валюты Австралии и Новой Зеландии готовятся завершить неделю самым сильным ростом за несколько месяцев. Их поддерживают позитивные настроения рынка, ослабление доллара США на фоне уменьшения ожиданий повышения процентных ставок ФРС и вероятность более существенного ужесточения денежно-кредитной политики в Австралии и Новой Зеландии. Раскрыт срок, когда рубль вновь начнет падать

На азиатской сессии в пятницу обе эти валюты снизились, но нацелены на сильный рост по итогам недели. На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась со снижением на 0,4%, по 0,6908. Относительно уровня закрытия прошлой неделе она выросла на 1,7%. Если пара закроется в пятницу не ниже этого уровня, то ее недельный рост будет самым сильным с конца мая.

Пара новозеландский доллар/доллар США также снизилась на 0,4% и торговалась по 0,6225.

Доллар США снизился в четверг, после того как ЕЦБ повысил процентные ставки более существенно, чем ожидалось, а вышедшие на этой неделе противоречивые данные по американской экономике заставили трейдеров умерить ожидания ужесточения политики ФРС. ЕЦБ повысил базовую ставку впервые с 2011 года

Согласно вышедшим на этой неделе данным, годовой темп инфляции в Новой Зеландии ускорился до максимума за три десятилетия. Данные по потребительским ценам в Австралии выйдет на следующей неделе, и ожидается, что они тоже покажут высокий темп инфляции.

"Вопрос в том, насколько высок будет темп роста цен и будет ли он достаточно высоким, чтобы оправдать повышение ставки Резервного банка Австралии более чем на 50 базисных пунктов", — говорят аналитики ANZ.

В пятницу National Australia Bank и Westpac повысили прогнозы пика ключевой ставки в Австралии. В NAB теперь ожидают, что он будет достигнут к концу этого года на уровне 2,85%, а в Westpac прогнозируют, что цикл повышения закончится в феврале, когда ставка достигнет 3,35%. Ранее оба банка считали, что пик будет на уровне 2,6%.

Рынки учитывают в котировках 15-процентную вероятность повышения ставки РБА на 75 базисных пунктов в августе.