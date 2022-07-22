МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в пятницу днем резко упал на статданных по Германии, сигнализирующих о спаде экономической активности страны, свидетельствуют данные торгов. Эксперт объяснил текущее ослабление рубля

По состоянию на 11.28 мск курс евро к доллару снижался до 1,0152 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0228 доллара, курс доллара к иене рос до 137,63 иены со 137,37 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,29%, до 107,22 пункта.

Пятничные экономические данные по Германии привели к резкому падению европейской валюты. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, упал до 48 пунктов с июньского уровня в 51,3 пункта, что стало минимальный показателем с мая 2020 года.

Кроме того, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июле снизился до 49,4 пункта с 52 пунктов в июне. Показатель стал минимальным за 17 месяцев. Аналитики ожидали снижения только до 51 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

"Снижение объемов производства было широкомасштабным, при этом спад в обрабатывающей промышленности углубился, а активность в секторе услуг впервые с декабря опустилась на территорию сокращения", — приводятся в релизе S&P Global по PMI Германии слова экономиста Пол Смита (Paul Smith).