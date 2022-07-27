МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в среду утром заметно растет в ожидании данных о доверии потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. Пляска на костях евро: кто толкает доллар вверх и куда бежать из Америки

По состоянию на 8.50 мск курс евро к доллару растёт до 1,0149 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0114 доллара; курс доллара к иене увеличивается до 136,97 иены со 136,91 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,18%, до 106,99 пункта.

Аналитики полагают, что индекс доверия потребителей к экономике Германии, по последним данным, составит минус 28,9 пункта после уровня в минус 27,4 пункта месяцем ранее.

Но основным событием для валютных инвесторов мира в среду станет публикация итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынок закладывает еще одно повышение учетной ставки регулятора на 75 базисных пунктов. После обнародования решений ФРС пройдет пресс-конференция председателя регулятора Джерома Пауэлла.