Евро дорожает перед выходом макростатистики по Германии
Курс евро растет до 1,015 доллара перед выходом данных о доверии потребителей к экономике Германии
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в среду утром заметно растет в ожидании данных о доверии потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.50 мск курс евро к доллару растёт до 1,0149 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0114 доллара; курс доллара к иене увеличивается до 136,97 иены со 136,91 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,18%, до 106,99 пункта.
Аналитики полагают, что индекс доверия потребителей к экономике Германии, по последним данным, составит минус 28,9 пункта после уровня в минус 27,4 пункта месяцем ранее.
Но основным событием для валютных инвесторов мира в среду станет публикация итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынок закладывает еще одно повышение учетной ставки регулятора на 75 базисных пунктов. После обнародования решений ФРС пройдет пресс-конференция председателя регулятора Джерома Пауэлла.
https://1prime.ru/Forex/20220727/837618604.html
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