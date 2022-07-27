МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В среду китайский юань снизился, после того как слабость спроса на кредиты обусловила снижение ставок РЕПО. Инвесторы ждут результатов заседания ФРС, а проблемы рынка недвижимости оказывают давление на их настроения. Пляска на костях евро: кто толкает доллар вверх и куда бежать из Америки

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,7731 юаня за доллар США против 6,7483 юаня во вторник. На континентальном рынке на момент написания статьи пара торговалась по 6,7661.

Юань снижался к "уровню 6,77 на опасениях относительно проблем сектора недвижимости и избытка ликвидности", сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

В среду на континентальном рынке краткосрочные ставки РЕПО впервые с января 2021 года опустились ниже 1% под давлением избыточного объема ликвидности и сдержанного спроса на кредиты.

"При весьма низких реальных процентных ставках в Китае не исключено, что китайская экономика попадает в ловушку ликвидности и для поддержки ее роста может потребоваться дополнительное налогово-бюджетное стимулирование и ослабление регулирования рынка недвижимости", — сказал Чэун.

По его словам, традиционное смягчение денежно-кредитной политики сейчас не будет эффективно поддерживать рост экономики. В Китае рассказали, как США "задушили" евро

Инвесторы ждут запланированного на эту неделю заседания политбюро Коммунистической партии Китая, на котором высшее руководство страны обсудит свою дальнейшую политику.

Согласно вышедшим в среду данным, в июне рост прибылей производственных компаний в Китае возобновился и по сравнению с июнем прошлого года составил 0,8% после снижения на 6,5% в мае. Рост обеспечило восстановление активности в ключевых промышленных центрах.

Вместе с тем неопределенность вокруг COVID-19 продолжает оказывать давление на перспективы экономики Китая и на его валюту. В среду в районе города Ухань с населением около миллиона человек была приостановлена работа некоторых предприятий и общественного транспорта.

Участники рынка также ждут запланированного на четверг телефонного разговора лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

На фоне вероятности рецессии в мировой экономике и в преддверии заседания ФРС, на котором ожидается повышение ключевой ставки на 75 базисных пунктов, доллар США вырос против других основных валют. На момент написания статьи индекс доллара находился на 106,972, снизившись от уровня закрытия вторника 107,189.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,7672.