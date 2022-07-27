МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курс гривны в обменных пунктах на Украине снизился в среду, наличный доллар продают по 40 гривен, сообщает издание "Украинские новости". Пляска на костях евро: кто толкает доллар вверх и куда бежать из Америки

"В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10.37 (совпадает с мск) повысился по сравнению с 26 июля на 46,34 копейки, до 40,04 гривны за доллар, курс покупки – на 50,32 копейки, до 38,9 гривны за доллар", — пишет издание.

Нацбанк (центробанк) Украины 21 июля девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, почти до 36,6 гривны. В этот же день в обменниках он рухнул примерно до 40 гривен за доллар.