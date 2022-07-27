МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курсы евро и иены к доллару в среду днем увеличиваются на улучшении рыночных настроений, свидетельствуют данные торгов. Пляска на костях евро: кто толкает доллар вверх и куда бежать из Америки

По состоянию на 13.16 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0139 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0114 доллара; курс доллара к иене снижается в то же время до 136,56 иены со 136,91 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,22%, до 106,95 пункта.

Популярность более "надёжного" доллара в среду на рынках снижается, поскольку наблюдаются оптимистичные настроения после того, как финансовые результаты таких компаний, как Microsoft и Alphabet, оказались лучше прогнозов аналитиков. В плюсе торгуются европейские фондовые рынки, фьючерсы на индексы США также растут.

"Сильные" отчеты техгигантов Microsoft и Alphabet дали новый импульс рыночным настроениям в среду, породив надежды на то, что компании смогут справиться с ужесточением кредитно-денежной политики и замедлением экономики", — сказал агентству Market Watch аналитик Activ Trades Пьер Вэрэ (Pierre Veyret).

Динамика валютного рынка может сильно измениться после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынок закладывает еще одно повышение учетной ставки регулятора на 75 базисных пунктов. После обнародования решений ФРС пройдет пресс-конференция председателя регулятора Джерома Пауэлла.