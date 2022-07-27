МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в среду вечером несколько растет, инвесторы ожидают, какими темпами Федеральная резервная система (ФРС) США будет повышать ключевую ставку, свидетельствуют данные торгов. Пляска на костях евро: кто толкает доллар вверх и куда бежать из Америки

По состоянию на 17.02 мск курс евро к доллару рос до 1,0139 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0114 доллара; курс доллара к иене поднимался до 136,94 иены со 136,91 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 107,14 пункта.

Позднее в ходе торгов ожидается решение Федрезерва по ставке. По данным CME Group, 74% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5% годовых, а 26% аналитиков закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.

Увеличение ставки традиционно поддерживает доллар, инвесторы будут следить за тем, какими темпами будет происходить повышение на фоне высокой инфляции.

Рынки также ожидают публикацию в четверг статистики по ВВП США за второй квартал. Эксперты полагают, что, по первой оценке, экономика страны выросла на 0,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после снижения на 1,6% в первом квартале.