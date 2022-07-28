МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга умеренно повышается, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижается на 46 копеек, до 59,42 рубля, евро — на 34 копейки, до 60,39 рубля, следует из данных Московской биржи.