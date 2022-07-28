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2022
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Курс рубля растет против доллара и евро в начале дня
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Курс рубля в начале торгов четверга умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижается на 46 копеек, до 59,42 рубля,... ПРАЙМ, 28.07.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга умеренно повышается, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижается на 46 копеек, до 59,42 рубля, евро — на 34 копейки, до 60,39 рубля, следует из данных Московской биржи.