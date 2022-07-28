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2022

https://1prime.ru/Forex/20220728/837630854.html

Курс рубля растет против доллара и евро в начале дня

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Курс рубля в начале торгов четверга умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижается на 46 копеек, до 59,42 рубля,... ПРАЙМ, 28.07.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60