2022-07-28T11:04:18+03:00
2022-07-28T11:04:18+03:00
2022-07-28T11:04:18+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220728/837631697.html
Курс рубля перешел к снижению после старта торгов
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс рубля на Московской бирже перешел к снижению после роста в первые полчаса торгов: доллар уже дороже 60 рублей, евро — 61 рубля. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.56 мск... ПРАЙМ, 28.07.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, курсы валют, рубль
https://1prime.ru/images/83368/89/833688964.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83368/89/833688964.jpg
https://1prime.ru/images/83368/89/833688962.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83368/89/833688962.jpg
https://1prime.ru/images/83368/89/833688950.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83368/89/833688950.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Курс рубля на Московской бирже перешел к снижению после роста в первые полчаса торгов: доллар уже дороже 60 рублей, евро — 61 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.56 мск повышается на 34 копейки, до 60,22 рубля, евро – на 73 копейки, до 61,46 рубля, следует из данных Московской биржи.
В первые полчаса торгов четверга курс доллара максимально опускался до 59,20 рубля, евро — до 60,30 рубля.