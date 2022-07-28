МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Курс рубля на Московской бирже перешел к снижению после роста в первые полчаса торгов: доллар уже дороже 60 рублей, евро — 61 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.56 мск повышается на 34 копейки, до 60,22 рубля, евро – на 73 копейки, до 61,46 рубля, следует из данных Московской биржи.

В первые полчаса торгов четверга курс доллара максимально опускался до 59,20 рубля, евро — до 60,30 рубля.