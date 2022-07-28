МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем растет к евро и снижается к иене перед выходом данных о состоянии американской экономики в прошлом квартале, свидетельствуют данные торгов. Названо условие, при котором доллар прыгнет выше 70 рублей

По состоянию на 13.13 мск курс евро к доллару снижается до 1,0159 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0202 доллара, курс доллара к иене — до 135,49 иены со 136,55 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,15%, до 106,61 пункта.

Валютный рынок находится в некоторой нерешительности относительно перспектив мировой экономики. Так, пессимистичный взгляд характеризует ослабление доллара к иене. И, по словам старшего валютного стратега Maybank Кристофера Вона (Christopher Wong), которого цитирует агентство Блумберг, этот курс должен быть ещё ниже в условиях, когда рынок ожидает глобальной рецессии. Эксперт прогнозирует, что иена укрепится до 133 иен за доллар.

В этом свете трейдеры ждут некоторой определённости после того, как позднее в четверг выйдут данные о ВВП США, которые могут указать на возможность рецессии в стране. Ожидается, что по итогам прошлого квартала американская экономика выросла на 0,5%.